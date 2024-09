Napoli, Lukaku si prepara alla Juve: "Sarà una battaglia" - JuveNews.eu

Le parole di Lukaku, Rrahmani e Conte dopo la vittoria in Serie A del Napoli contro il Cagliari: testa alla Juve

Grande vittoria per il Napoli, che ha battuto 4-0 il Cagliari. Alla prossima giornata di Serie A, però, gli azzurri affronteranno la Juve, match tutt’altro che semplice. Al termine della partita Lukaku ha detto: “La cosa più importante sono le vittorie, dobbiamo continuare così, da qui a fine stagione giocheremo solo finali. Ora ci riposiamo verso la prossima battaglia. Meret ha salvato la squadra contro il Parma e anche oggi, è importante avere un portiere di questa qualità così noi attaccanti dobbiamo solo pensare a buttarla dentro come oggi”. Rrahmani ha poi aggiunto: “Vediamo, ancora non abbiamo giocato contro le big. Comunque nessuna partita è facile, da queste sfide si vedono le squadre forti. La prossima settimana affronteremo una grande e vedremo dove siamo“.

Verso Juve-Napoli, le parole di Conte

Conte invece ha detto: “Questa era una squadra che negli anni non amava tanto sporcarsi le mani. Dopo l’anno scorso lo switch è stato in questo senso, oltre le qualità tecniche. E sicuramente la squadra è in crescita, anche se non è facile impiantare questo aspetto rapidamente. Ho un gruppo di ragazzi veramente per bene, hanno capito e stiamo lavorando su attenzione e cattiveria, sulla voglia e sul mantenere la porta inviolata come stasera. Abbiamo combattuto e sofferto, che fa parte del processo. Dobbiamo continuare a migliorare, sapendo che corriamo solo per noi stessi, col paraocchi e per andare più veloce possibile senza guardare agli altri”.