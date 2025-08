Blanchard: “Kolo Muani sarebbe perfetto per la Juve”

Jocelyn Blanchard, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Kolo Muani.

Jocelyn Blanchard, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Il PSG vuole cedere Kolo Muani, ormai non è più nei piani dell’allenatore. Da quanto sento però, potrebbe esserci un problema sulla cifra richiesta, visto che i francesi lo hanno pagato 95 milioni di euro un paio di anni fa e ora lo valutano ancora in maniera importante”.

Sul prezzo di 50 milioni

"Vale tutti quei soldi? È un attaccante internazionale di 26 anni, in grado di segnare tra i 10 e i 15 gol a stagione. Al giorno d'oggi, è difficile pagare meno per un attaccante che appartiene già a un grande club. Ma è comunque molto costoso, anche per un club come la Juventus. Il tridente? Sarebbe potenzialmente un trio offensivo interessante: Yildiz è molto tecnico, Kolo Muani porta velocità e David fornisce potenza e controllo. I tre insieme potrebbero segnare tra i 40 e i 50 gol in questa stagione".