Birindelli su Tudor: “Può essere l’uomo giusto per la Juve”

Alessandro Birindelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'arrivo di Tudor.

Alessandro Birindelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “È la figura idonea per ritrovare quel Dna da Juventus nei prossimi due mesi. Sicuramente con il cambio ci sarà una scossa, poi Igor porterebbe aggressività, determinazione e voglia di reazione nei calciatori. Queste caratteristiche, sinceramente, si sono viste molto poco nella Juventus. Il modulo 3421 può essere utilizzato? Conosce benissimo l’ambiente ed è in possesso dell’esperienza giusta per far cambiar passo alla Juventus. Igor è abbastanza intelligente da capire bene i giocatori a sua disposizione e metterli nelle posizioni giuste. La difesa può essere a 3 o a 4, ma penso si baserà sulle caratteristiche dell’avversario. Sono curioso di vedere, se arriverà, come si comporterà e come preparerà questa squadra”.

Sull’obiettivo in Champions League

"È l'obiettivo minimo che si erano prefissati quest'anno, per come è andata l'annata sarebbe un qualcosa di eccezionale. Questa squadra è in possesso di tutte le potenzialità per arrivarci".