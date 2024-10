Bigica: "Sono molto affezionato a Vlahovic..."

Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Vlahovic.

Emiliano Bigica, allenatore della Primavera del Sassuolo, ha detto la sua sulla Juve e su Vlahovic. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Sono molto affezionato a lui, ci siamo sentiti anche pochi giorni fa. Che partita ho visto? Entusiasmante. Una partita in cui la Juve, nonostante sia rimasta in 10, ha sempre mantenuto le distanze giuste, ha sempre avuto coraggio, ha sempre provato a giocare. Poi ovviamente sono partite in cui la giocata individuale del campione fa pendere il risultato da una parte o dall’altra e in cui c’è stata un po’ di sofferenza finale, come era normale che ci fosse. La Juve ha approcciato bene la gara, in casa di una squadra forte e con giocatori offensivi importanti, e la sua prestazione è stata ottima”.

Sulla Juve

“Cosa mi piace di questa Juve? Mi piace il fatto che la sua squadra non rinuncia mai a giocare, a trovare soluzioni, a scambiare posizioni. Mi piace la fluidità dei movimenti dei giocatori, ha sempre qualche calciator bravo a riconoscere gli spazi da occupare facendo saltare il banco delle pressioni avversarie: tipo Calafiori al Bologna o Cambiaso alla Juve. Cose che si vedono anche in altri campi, ma Thiago secondo me è particolarmente bravo a convincere i giocatori che quella è la strada giusta”.