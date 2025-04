Biasin: “Tudor? Si sta ponendo bene verso la Juve”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della posizione di Igor Tudor.

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Due cose sulla Juve in campo oggi. Igor Tudor di recente ha fatto sapere che è lui l’allenatore della Juve e intende guadagnarsi la conferma. Ha fatto benissimo: così si alimentano le speranze. Sa benissimo che per conquistare la conferma forse non basterà nemmeno arrivare in Champions ma, di sicuro, è condizione indispensabile che passa anche dalla trasferta di Parma di questo pomeriggio. Ha fatto bene a porsi in questo modo: è stato ingaggiato per trasmettere “juventinità” al gruppo – quella che non aveva – e ci sta riuscendo. Non è poco”.

Su Tudor

“Se porterà la Juventus al quarto posto dimostrerà di essere allenatore “da Juve”. A quel punto toccherà ad altri prendere decisioni scomode (far saltare un tecnico che ha mantenuto le promesse): lui avrà fatto – e bene – il suo dovere e se ne andrà, nel caso, a testa altissima. Conte è un fenomeno, lo penso davvero. Per il campo parlano i risultati, eccellenti oltre le aspettative. Quanto alla comunicazione riesce sempre ad ottenere un doppio risultato: 1) Quello di responsabilizzare i suoi ragazzi. 2) Quello di riuscire a diventare l’eroe unico in caso di trionfo o vittima in caso di non-trionfo. Un piccolo capolavoro”. Intanto ecco le parole di Graziani<<<