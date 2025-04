Graziani: “Se avessi potuto dare un consiglio a Conte gli avrei detto ‘non parlare’”

Intervenuto su Radio KissKiss l'ex calciatore Ciccio Graziani ha parlato della situazione di Conte al Napoli

Intervenuto su Radio KissKiss l’ex calciatore Ciccio Graziani ha parlato della situazione di Conte al Napoli: “Sono state dette tante cose ad inizio d’anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. E’ stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare. Se avessi potuto dare un consiglio ad Antonio gli avrei detto ‘non parlare da qui alla fine’. Se ha bisogno di dire qualcosa deve chiamare in privato il presidente ed invitarlo a cena”.

Juve, le parole di Graziani su Tudor

Ai microfoni di SportMediaset parlando di Tudor ha invece detto: "Tudor arrabbiato per la parola traghettatore? Chi lo sa se è di passaggio o potrebbe rimanere sulla panchina della Juventus anche nel futuro, lui deve anche capire che queste parole vengono usate in maniera anche leggera senza voler penalizzare nessuno".