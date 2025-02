Biasin: “Motta aveva solo bisogno di tempo”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento complicato dei nerazzurri.

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW: “Motta aveva solo bisogno di tempo per ingranare. E di qualche alternativa in più. Questo non significa che non dovrà affrontare altre situazioni complicate, ma di sicuro ha imboccato la strada che permetterà alla sua squadra di crescere. – Chi lo aveva già silurato, ora è tornato sul carro: un grande classico. – Sono sempre stato contrario al mercato di gennaio, mi è sempre sembrato il mercato dei bidoni da riciclare. Poi ho visto Kolo Muani e mi sono pentito: eccellente. – Alla Juve resta un solo vero problema, Vlahovic. Il contratto in scadenza 2026 e l’ingaggio da oltre 10 milioni a stagione fanno prevedere un braccio di ferro estivo non semplice da gestire”:

Sull’Inter

“La sconfitta di Torino è brutta soprattutto dopo aver assistito al primo tempo. Se giochi un primo tempo a quel livello, fatichi a comprendere un secondo diametralmente opposto. – L’Inter non ha sbagliato “la partita” come a Firenze, ha sbagliato il secondo tempo. E se vogliamo è persino peggio, perché significa aver sottovalutato un avversario che, invece, è venuto fuori benissimo alla distanza. – Non è vero che i giocatori dell’Inter non abbiano “fame” (opinione personale), credo invece che esista un problema legato all’impronta che si riesce a dare alle partite. I nerazzurri giocano un calcio di altissimo livello che produce quasi sempre una marea di occasioni. Il guaio è che un sistema così dinamico (il famoso “calcio posizionale”), in una squadra non giovanissima (eufemismo), comporta cali prestazionali anche drastici nel corso dei 90 minuti. Morale: se non capitalizzi subito, rischi di andare in affanno (soprattutto contro squadre ben organizzate)”. Intanto ecco le ultime notizie sulla Juve<<<