Juve, Brambati: “Giuntoli maggiore colpevole della situazione”

Brambati ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, additandolo come il maggiore responsabile delle difficoltà bianconere

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del momento di difficoltà della Juventus alla luce del KO contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “È stato preso un allenatore inesperto, che ha fatto sì bene un anno col Bologna, ma hai snobbato uno come Gasperini che è da dieci anni che fa bene. Non dico neanche che hai lasciato libero uno come Conte, che era a disposizione. Devo dare delle colpe a Motta, per la gestione dei giocatori e non solo. Ho risentito questo procuratore di un giocatore della Juve, e mi ha detto che i giocatori non capiscono cosa vuole Motta. Ma la colpa è di Giuntoli, che è responsabile delle scelte tecniche”.

Brambati: “Chi ha scelto Motta deve pagare”

L’ex calciatore ha proseguito: “Non capisco se il mercato è stato condiviso con Motta. Huijsen è richiesto da mezza Europa, gli è stato preferito Savona: chi ha fatto questa scelta? E’ una stagione fallimentare. Se diciamo che la Juve punta al quarto posto, allora vale tutto. C’è una grossa responsabilità in tutto questo di Giuntoli, molto di più dell’allenatore. Ad oggi Motta non ha accumulato l’esperienza adatta per stare su una panchina importante come quella della Juventus. Ha fatto tantissimi errori, ma chi lo ha scelto deve pagare”. Leggi anche le parole di Luciano Moggi sull’allenatore della Juventus <<<