Mondiale 2022, ecco come è andata ai bianconeri impegnati ieri

Ieri diversi giocatori bianconeri impegnati al Mondiale. Ecco come è andata, nell'approfondimento del sito della Juventus: "Giornata impegnativa, ieri, per i bianconeri in campo a Qatar 2022. Se il giorno prima aveva giocato solo McKennie, pareggiando in serata con l'Inghilterra, ieri è stata la seconda giornata per Wojciech Szczęsny e Arkadiusz Milik con la Polonia, Adrien Rabiot con la Francia e Angel Di Maria e Leandro Paredes con Argentina. Risultato: 3 vittorie su 3.

POLONIA 2-0 ARABIA SAUDITA

Tek è stato fondamentale ieri nella vittoria dei polacchi: ha parato il rigore di Salem Al Dawsari prima di effettuare un clamoroso stop con una mano sola per impedire a Mohammed Al Burayk il tap-in vincente. Non è l'unica grande parata di una splendida partita per il numero 1 bianconero, che nei primi minuti si era opposto a Mohammed Kanno, e poi ha ancora sigillato il risultato, rispondendo ad Abdulhamid.

Dall'altra parte del campo Arek Milikha sfiorato il gol ma il suo colpo di testa in tuffo si è stampato sulla traversa al 66'. Le reti sono arrivate da Piotr Zielinksi al 39', primo tiro polacco della partita, e da Robert Lewandowski all'82'.

NUMERI: Wojciech ha fermato tutti e nove i tiri affrontati finora in Qatar ed è diventato il terzo portiere a parare un rigore e mantenere la porta inviolata nella stessa partita ai Mondiali 2022, dopo il belga Thibaut Courtois e il messicano Guillermo Ochoa (nella prima giornata contro la Polonia).

FRANCIA 2-1 DANIMARCA

Adrien Rabiot ha giocato tutti i 90 minuti, accompagnando la Francia, con la seconda vittoria su due, agli ottavi di finale.

Il centrocampista bianconero ha sfiorato il gol della prima giornata con due tentativi nei primi 20 minuti e uno spettacolare tiro al volo nelle fasi finali Partita, quella di ieri, dÈ stato il secondo gol della partita per l'attaccante del PSG, il suo decisa da una doppietta di Kylian Mbappé, il suo sesto e settimo a un Mondiale. Solo Pelé ha segnato di più tra i giocatori under 24.

NUMERI Per Adrien, 43 passaggi, 4 conclusioni, 1 nello specchio e 2 ribattute, ma anche 2 contrasti. Presenza.

ARGENTINA 2-0 MESSICO

Angel Di Mariaha giocato dall'inizio della sfida fondamentale per la Albiceleste, che vincendo 2-0 ha, per il momento, rilanciato le sue chances di accesso agli ottavi. In panchinaParedes, nel match che ha visto il gol iniziale segnato da Messi, su assist proprio del Fideo, al minuto 64. I tre punti sono stati assicurati dalla rete di Enzo Fernandez, splendida, a tre minuti dalla fine.

Il Gruppo C vede la Polonia in testa con quattro punti, seguita da Argentina e Arabia Saudita con tre punti. Il Messico completa la classifica con un punto. Il 'derby' bianconero tra Polonia e Argentina di mercoledì 30 novembre sarà determinante per decidere quali squadre potranno accedere agli ottavi di finale.

NUMERI24 passaggi e 5 cross per il Fideo, è colui che ha messo in mezzo più palloni nella gara".