Juve, Rabiot esulta sui social: “Qualificati per gli ottavi di finale!”

Vittoria per la Francia di Rabiot che battendo la Danimarca si qualifica agli ottavi del Mondiale. Il commento del centrocampista della Juve

redazionejuvenews

Continua il grande periodo di forma di Adrien Rabiot, in campo con la Francia contro la Danimarca per tutti e 90 i minuti di gioco. Il centrocampista della Juve è ormai un titolare inamovibile della squadra di Deschamps, pilastro della mediana. Francia che ha vinto 2-1 grazie alle reti di un fenomeno come Mbappe, sempre più protagonista di questo Mondiale.

Ma tornando a Rabiot, dopo il gol e l'assist contro l'Australia, l'ex PSG è andato nuovamente vicino alla rete, prima con un colpo di testa e poi con una rovesciata. E' suo però l'errore in occasione del gol della Danimarca. Proprio per questo motivo La Gazzetta dello Sport gli ha dato "soltanto" un 6,5 in pagella: "Ormai la personalità è da condottiero: un gran colpo di testa, una sforbiciata, momenti da play. Il gol però è colpa sua: Christensen lo brucia".

Nonostante questo, la Francia ha comunque portato a casa i tre punti e ha così guadagnato l'accesso agli ottavi di finale con una giornata di anticipo. Su InstagramRabiot ha scritto: "Qualificati per gli ottavi di finale!". Grande gioia non solo per il centrocampista francese ma anche per la Juve che ha subito festeggiato su Twitter le gesta del suo giocatore: "Vittoria e qualificazione per Rabiot e la Francia".