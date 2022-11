Juve, l’Argentina boccia Paredes. Di Maria: “Avevamo bisogno di vincere c***o”

Vittoria per l'Argentina di Di Maria, autore dell'assist per i gol di Messi. 90 minuti in panchina per l'altro giocatore della Juve, Paredes

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta contro l'Arabia Saudita nella prima partita del girone, l'Argentina contro il Messico aveva un solo risultato a disposizione: vincere. A trascinare la squadra ci ha pensato Messi, che ha preso per mano l'attacco albiceleste e ha consegnato i tre punti alla squadra di Scaloni. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - ha detto il ct in conferenza stampa. Il primo tempo non è andato bene, per nessuno di noi, poi il 10 ha definito la partita".

Autore dell'assist per il gol della Pulce è stato Angel Di Maria che su Instagram ha festeggiato la vittoria scrivendo: "Che grande gioia. Quanto mi rende felice far parte di questo gruppo. Avevamo bisogno di vincere e abbiamo vinto. Mercoledì un'altra finale. FORZA ARGENTINA CAZZO!!!".

In panchina per tutti e 90 i minuti invece Paredes, bocciato dal ct dell'Argentina. Nel corso della partita contro l'Arabia Saudita il suo approccio al match era stato molle, tanto che in patria i media lo avevano aspramente criticato. Ora riprendersi il posto da titolare sarà molto difficile visto che Enzo Fernandez (il suo sostituto) ha addirittura trovato il gol del 2-0. Nonostante tutto, però, il giocatore della Juve continua a tifare per i suoi compagni di squadra: "Più insieme che mai, forza Argentina", ha scritto su Instagram.