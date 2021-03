Bianconeri in Nazionale: Cr7 e Kulusevski convocati da Portogallo e Svezia

I due bianconeri rappresenteranno le rispettive nazionali

L'ultima giornata di campionato, l'ottava di questo girone di ritorno di campionato, non ha portato grandi cambiamenti di classifica. Al comando, saldamente, rimane l'Inter di Antonio Conte, distante ben nove e dieci punti rispettivamente dal secondo e dal terzo posto. Dopo i nerazzurri troviamo il Milan, sconfitto nel posticipo di domenica sera dal Napoli per la rete di Politano, mentre sul gradino più basso del podio si piazza la Juventus, che grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo ha regolato per 3-1 il Cagliari, scavalcando l'Atalanta e lasciandola al quarto posto. La prossima giornata, la ventottesima, sarà l'ultima prima della consueta sosta per le Nazionali.