Nani avvisa la Juve: “Non vogliamo cedere Lucca”

Gianluca Nani, dirigente dell’Udinese, ha detto la sua sul futuro di Lucca, calciatore dei bianconeri, nel mirino della Juventus per la prossima sessione di calciomercato. Ecco le sue parole al Messaggero Veneto: “Il rigore nell’ultima partita con il Lecce? È stato un episodio non bello e antipatico, ma poi gestito alla perfezione, in primis dal mister che ha dimostrato la sua rettitudine operando la sostituzione. Mi è piaciuto anche l’intervento di Bijol che nel dopo partita si è scusato con tutti i tifosi, anche con quelli del Lecce, senza scaricare Lucca, rimarcando che è uno del gruppo”.

Sul possibile addio di Lucca

"Possibile cessione in estate? Innanzitutto non vogliamo cederlo, anche se sappiamo che certe offerte fanno cambiare le prospettive degli stessi giocatori, e a quel punto diventa difficile trattenerli. Lucca ha sbagliato, e non lo invito a ripetersi, ma ha anche dimostrato personalità volendo calciare a tutti i costi il rigore. E uno così lo farei giocare in una finale di Champions".