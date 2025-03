Lucca: “Voglio rimanere ancora ma chi non punta a una big?

L'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca ha parlato del suo futuro e delle voci di mercato che l'hanno accostato anche alla Juve

Intervistato dal Corriere della Sera l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca ha parlato del suo futuro e delle voci di mercato che l’hanno accostato anche alla Juve: “Al momento il mio top club è l’Udinese. Poi con il lavoro e i gol so che le occasioni arriveranno di conseguenza. Del resto, chi non punta a una big? Sono contento del mio rendimento e dell’aiuto che do alla squadra. Rispetto alla scorsa stagione non siamo cambiati molto a livello di organico, piuttosto come mentalità. Ma non mi sento appagato, voglio migliorare ancora“.

Udinese, le parole di Runjaic su Lucca

L'allenatore dell'Udinese Runjaic intervistato da Dazn ha invece detto: "È ancora giovane ma è migliorato molto rispetto alla scorsa stagione. Penso che tutti gli allenatori vogliano un giocatore come Lucca in squadra, poi credo che al momento sia anche il miglior colpitore di testa in circolazione. L'episodio del rigore sicuramente è un aneddoto che porterò con me nella mia carriera da allenatore. Quando ho visto che avrebbe calciato ero sorpreso ma ero anche abbastanza sicuro che avrebbe segnato. Poi gli ho spiegato che aveva sbagliato e non aveva seguito le regole. Si è scusato e il gruppo l'ha capito, penso che questa cosa abbia rafforzato ancora di più lo spogliatoio".