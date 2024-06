Bernardeschi: “Buffon? E’ una garanzia, può fare la differenza”

Federico Bernardeschi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Buffon.

Federico Bernardeschi, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta: “Se Chiesa può fare la differenza? Da lui me lo aspetto sempre, però credo che il centrocampo sarà prezioso, Barella e Jorginho dovranno contenere. La Spagna può soffrire gli inserimenti dei quinti e di Frattesi. Buffon è Buffon, solo il nome è una garanzia. Conta come contava Vialli per noi, Gigi può dare il consiglio giusto, il dettaglio che fa la differenza. Uno come lui aiuta a capire i momenti, a ridere e scherzare quando si può e a tornare seri quando si deve. Buffon conosce l’importanza della maglia e sa trasmetterla”.