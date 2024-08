Bergomi: “Alla Juve ora remano tutti dalla stessa parte”

Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del nuovo corso della Juve.

Beppe Bergomi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo corso dei bianconeri. Ecco le sue parole a Sky Sport sull’unità d’intenti tra l’allenatore, la società ed i tifosi: “C’è una cosa di partenza che è quella di remare tutti nella stessa direzione hanno fatto delle scelte difficili, discutibili, società e allenatore e mi sembra, da fuori, che anche i tifosi sono d’accordo. Quindi poi dove può incidere questo allenatore, per quello che ci ha fatto vedere, esaltare quei giocatori che sono arrivati. Io ho visto un Thuram davanti alla difesa che secondo me può crescere molto”.