Bergomi: “Io fazioso? L’avrei fatto anche con Juve o Milan”

Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter e ora opinionista, ha detto la sua sulla telecronaca, parlando anche della Juve.

Beppe Bergomi, ex calciatore e ora opinionista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta: “Faccio telecronache da 25 anni e le critiche maggiori le ho ricevute proprio dagli interisti. Ho esagerato? Ma lei l’ha vista la partita? Incredibile! Come si fa a non farsi prendere dall’emozione? Lo stesso Fabio a un certo punto piangeva con me. Accanto a noi c’era Repice e ci siamo proprio detti che è impossibile rimanere distaccati”.

Sulla Juve

"Avrei fatto la stessa cosa anche con Juve o Milan? Assolutamente sì. Anche se è chiaro che dopo una vita con la maglia dell'Inter qualche sfumatura ci può scappare. Forse la parata di Sommer su Yamal nel finale l'ho sottolineata troppe volte… Ma le racconto questo episodio. Nel marzo 2019 la Juve perde 2-0 a Madrid ma nel ritorno ribalta l'Atletico con una tripletta di Ronaldo e va ai quarti di Champions. La nostra telecronaca di allora aveva gli stessi toni di quella di ieri. Pensi che due giorni dopo sono a San Siro per Inter-Eintracht di Europa League e vengo accusato dagli interisti di essere filo juventino. Ormai ci sono abituato".