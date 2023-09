Beppe Riso rivela: “A tratti c’è stata la Juventus in pole per Frattesi”

Secondo quanto dichiarato infatti dall'agente del centrocampista originario di Fidene, il calciatore era a un passo dalla Juve. Ecco le parole di Beppe Riso ai microfoni di Tv Play: “A tratti c’è stata la Juventus in pole position sul giocatore. Non sono sempre stati i nerazzurri in prima linea." Ed ha poi proseguito così: "Quelle di Frattesi e Tonali sono state operazioni grandi, come quella di Carlos Augusto, che magari hanno subito delle accelerate e poi dei rallentamenti"." Fin qui per lui 2 presenze da subentrato e mezz'ora di gioco. Simone Inzaghi per il momento non vuole osare nonostante il club nerazzurro creda molto in lui.