Il calciomercato della Juventus non è chiuso: arriva una notizia da brividi

Il calciomercato della Juventus è terminato senza nessun botto particolare. Era chiaro, chiarissimo. Giuntoli si è concentrato particolarmente sulle uscite e solo per un piccolo lasso di tempo ha provato a prendere Romelu Lukaku che però, sarebbe arrivato alla Juve solamente nel caso in cui fosse partito Vlahovic. La spinta dell'ambiente nel tenere Dusan e nel non volere assolutamente BigRom hanno fatto il resto e così, il mercato della Juve, s'è praticamente fermato alla pianificazione delle uscite e alla progettazione della Juve del futuro.