Bentancur: “Dobbiamo migliorare i secondi tempi. Gesto Ronaldo? La sua mentalità è così”

Il centrocampista ha parlato

TORINO - Rodrigo Bentancur , centrocampista della Juventus , ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Genoa vinta dai bianconeri . Queste le sue parole e la sua analisi in merito: "Se stiamo dando continuità dopo l'importante match vinto contro il Napoli di Gattuso? Sì, credo che nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, più mentalmente, credo che siamo migliorati tantissimo, ma dobbiamo migliorare anche nel secondo tempo. Siamo usciti e siamo calati nella mentalità, è arrivato il loro gol, abbiamo consegnato loro la palla. Sappiamo di dover fare il lavoro del primo tempo, ma per tutta la partita. Se Pirlo ci ha detto qualcosa dopo la partita su questa fase della partita in cui avete avuto più difficoltà? No, ma sicuramente martedì quando torniamo dirà qualcosa. Se sento che sto crescendo anche io nelle ultime partite? Sì, nelle ultime due partite mi sono sentito bene, so che devo migliorare ancora tanto, ma speriamo di continuare su questa strada perché stiamo facendo bene".

Poi ancora: "Ronaldo quando non segna è sempre un po' nervoso? E' la sua mentalità, per quello è arrivato ad essere uno dei migliori al mondo, lui quando non segna non è che si senta male con la squadra, ma con se stesso, perché vuole fare gol in ogni partita. Ma noi siamo contenti per la squadra, per il lavoro che ha fatto e speriamo che possa segnare la prossima partita. Che partita sarà contro l'Atalanta di Gasperini? Sarà una partita importantissima, una partita tosta, perchè sappiamo anche che l'Atalanta sta lì con noi, vuole la qualificazione alla Champions. Noi sappiamo che lo Scudetto è ancora un po' lontano, ma ancora matematicamente possiamo farcela e quindi dobbiamo continuare ogni partita a vincere per arrivare al massimo alla fine della stagione".