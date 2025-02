Bellinazzo: “Juventus costretta a questo mercato di riparazione”

Marco Bellinazzo ha commentato la campagna rafforzamento della Juve: per il giornalista, non sarebbero stati questi i piani iniziali del club

Intervistato per Radio Bianconera, Marco Bellinazzo ha parlato delle strategie attuate dalla Juventus nella sessione invernale di trasferimenti. Ecco le sue parole: “Si stanno ritrovando i giusti parametri finanziari, secondo cui bisogna avere un massimo del 70% del fatturato impegnato, in relazione al valore della rosa che comprende ingaggi, ammortamenti e costi per le intermediazioni”. Si sta rientrando in questa percentuale, quindi con un percorso europeo ancora incerto (vedremo come andranno i playoff), era necessario operare entro certi limiti in questa sessione invernale. La Juve non si aspettava di essere costretta a fare un mercato di riparazione così importante, avendo acquistato giocatori molto costosi la scorsa estate, vedi Koopmeiners e Douglas Luiz. Si è lavorato quindi su profili giovani, con formule di prestito”.

Bellinazzo: “La Juve ha iniziato un percorso di rifondazione”

Il giornalista, firma de Il Sole 24 Ore, ha aggiunto: ""La Juve ha iniziato un percorso di rifondazione dopo un anno senza la Champions League per i noti motivi e che ha causato uno squilibrio di bilancio, con mancati ricavi per circa 100 milioni. va ricordato che la società è sotto settlement agreement da parte della Uefa".