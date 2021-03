Beckham: “Dopo Matuidi e Higuain, voglio portare stelle come Ronaldo al Miami”

Le parole dell'ex giocatore inglese ora proprietario del club americano

Un momento particolare quello che sta vivendo la squadra di Andrea Pirlo : le prestazioni altalenanti e le tante assenze stanno condizionando la squadra, che non riesce ad esprimersi al meglio e al massimo visti anche i tanti buchi in rosa dovuti agli infortuni. Cristiano Ronaldo è arrivato all'ottava partita consecutiva contro il Verona, in un periodo dell'anno dove di solito dosa le forze e si carica per il finale di stagione, e anche domani contro lo Spezia partirà dall'inizio, vista la grande emergenza in cui versa la squadra di Pirlo. Il portoghese sta trascinando i bianconeri a suon di gol e prestazioni, segno che per lui l'età è un semplice numero.

Forse proprio per questo, il proprietario e presidente dell'Inter Miami David Beckham, avrebbe un piano per il portoghese, e in generale per le grandi stelle del calcio: dopo aver portato in MLS Higuain e Matuidi, l'ex giocatore del Manchester United ha svelato ai microfoni del The Sun il suo sogno: "Qui a Miami vorremmo avere i migliori giocatori del mondo. Già in questa prima stagione abbiamo avuto Higuain e Matuidi, che portano glamour, ma vogliamo altre grandi stelle come Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Sono stati i migliori per 15 anni e l'obiettivo è quello di portarli in MLS e all'Inter Miami."