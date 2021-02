Hellas Verona-Juventus 1-1: gli scaglieri fermano di nuovo i bianconeri

Il commento del match

TORINO - Primo tempo della gara molto fisico, con la Juventus che non è riuscita ad esprimere al meglio il suo gioco anche per i troppi fischi dell'arbitro Maresca che hanno "bloccato" la partita e le giocate. I bianconeri partono comunque forte nei primi 15 minuti di gioco, poi subiscono troppo l'intensità e il pressing dell'Hellas Verona che ha portato a parecchi errori in fase d'impostazione per i giocatori (soprattutto difensori) della squadra di Andrea Pirlo.