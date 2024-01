Beccalossi: “Juventus competitiva. Grande lavoro di Allegri”

Evaristo Beccalossi ha parlato della Juventus in ottica scudetto: per l'ex calciatore, mister Allegri avrebbe reso la squadra competitiva

Terminato il girone di andata del campionato di Serie A, la Juventus ha chiuso in classifica al 2° posto a -2 dalla capolista Inter . I bianconeri avrebbero sin qui stupito, inanellando dei risultati e una posizione al di sopra delle aspettative. Se la Juve sarà in grado di lottare per lo scudetto, ha provato a rispondere Evaristo Beccalossi a La Gazzetta dello Sport. L'ex calciatore dell' Inter , rivale in campionato, ha detto:

"L'Inter sarebbe dovuta essere più lontana dalla Juventus in classifica. La Juve è molto competitiva e non è assolutamente da sottovalutare. Un lavoro profondo, di qualità con il materiale che ha. Ha saputo tirare fuori il meglio da questa squadra. Restare in scia all'Inter non è così scontato".