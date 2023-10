Barzagli: “Digerire le sconfitte in finale di Champions non è stato facile”

Intervistato durante il Festival dello Sport a Trento, l'ex Juve Andrea Barzagli ha detto: “ Nel 2011-12 non siamo stati i più forti ma sicuramente i più bravi e da quel momento è nato un percorso di vittorie davvero fantastico. Ricordo quando Conte decise di passare alla difesa a tre e voleva giocare a specchio contro il Napoli di Mazzarri. Tutti noi avevamo sempre giocato a quattro, è stata dura all'inizio. Quella partita col Napoli non è andata benissimo, l’abbiamo pareggiata, ma da lì in poi le nostre caratteristiche combaciarono l’una con l’altra ed è nata la difesa BBC , anzi BBCB, considerando anche Buffon”.

Sulle finali Champions perse: “Sapevamo chi affrontavamo ma è stato tosto digerire le sconfitte in finale di Champions con Barcellona e Real Madrid. Secondo me abbiamo trovato due squadre più forti, forse più abituate a giocarsi la finale secca e nella storia si ricorderanno in molti di Messi e Cristiano Ronaldo. Ce la siamo giocata, non è andata bene ma rimane il bel percorso fatto, anche se con l’amaro in bocca. La Champions è una competizione particolare, non solo ci sono le squadre forti ma magari in quel periodo della stagione hai un calo di forma o sei con un giocatore in meno e ciò rende le cose complicate”.