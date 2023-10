Barzagli posta, Dybala e Douglas Costa rispondono: “È tornato Barzaglione”

La Juventus si sta allenando alla Continassa a ranghi ridotti , a causa della pausa delle nazionali : a Torino sono rimasti pochi giocatori, che si stanno preparando per la ripresa del campionato, che vedrà i bianconeri scendere in campo a San Siro contro il Milan primo in classifica, a quattro punti di vantaggio dalla squadra di Massimiliano Allegri.

La Juventus sta continuando in questi giorni con i festeggiamenti per il centenario della proprietà della famiglia Agnelli, con una serata che ha visto vecchie glorie bianconere sfidarsi per un'esibizione in occasione della "Black and White night". Tanti i post apparsi sui profili social dei giocatori dopo la serata, con uno su tutti che ha generato clamore tra i tifosi.