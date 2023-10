Ronaldo, nuovo record per l’ex Juve: 200 presenze con il Portogallo

Nuovo record per l'ex Juve Cristiano Ronaldo, che raggiunge quota 200 presenze e 125 gol con la maglia del Portogallo

Cristiano Ronaldo continua a infrangere record su record, come ha sempre fatto. L'ex Juve con il match giocato ieri contro la Slovacchia ha raggiunto quota 200 presenze con il Portogallo e grazie alla doppietta segnata (125 gol in Nazionale) ha strappato un pass per Euro2024.