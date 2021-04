Calciomercato Juventus – Doccia gelata: offerta declinata!

Comunque andrà a finire la stagione attuale, si dovranno fare delle serie considerazioni in vista del prossimo anno, quando la Juventus sarà chiamata a riscattarsi da un'annata avara di soddisfazioni. Come spesso accade in questi casi, sulla graticola finirà l'allenatore. Partiamo da un presupposto. Qualora Pirlo non dovesse raggiungere l'obiettivo Champions, la sua sostituzione sarebbe quasi scontata. Di nomi per la futura panchina bianconera ne sono stati fatti tanti, tutti prestigiosissimi. Peccato, però, che non sia così facile andare a dama con i profili che gradisce Agnelli. Anzi, è notizia fresca fresca, che ci sarebbe stato un clamoroso no ad una proposta della Vecchia Signora<<<