Barzagli: “Alla Juventus è difficile gestire le pressioni”

Barzagli ha parlato delle difficoltà dell'ambiente della Juventus: per l'ex bianconero servirebbe una grande capacità di reggere la pressione

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli ha parlato del momento in stagione della Juventus. Ecco cosa ha detto: “È la ‘condanna’ delle grandi: la pazienza finisce presto. Non è semplice ma se vieni in società così, grandi, come la Juventus, ci arrivi anche per affrontare sfide di questo tipo. E alla fine è anche questo il bello di essere in un top club. Se vieni scelto, evidentemente pensano che tu possa rappresentare la squadra per poterla portare subito in alto ma a volte qualcosa non va e non è colpa di una singola persona ma i problemi sono svariati. L’apporto dei tifosi è fondamentale però devi mettere in conto anche che devi tu cercare di trascinarli dalla tua parte. Non è facile in questo momento. Molto dipenderà dallo spirito e da come scenderanno in campo. Da fuori è tutto facile, dentro a volte è complicatissimo gestire certe pressioni”.

Barzagli: “Ci vuole pazienza ma anche risultati…”

L'ex bianconero ha anche aggiunto: "Ci sono però secondo me momenti in cui le grandi squadre hanno bisogno di passare attraverso le difficoltà. È dura, perché c'è sempre questa idea che le big debbano sempre e comunque essere competitive e hanno sempre l'obbligo di vincere. Ma anche questo fa parte del calcio e della crescita. Ci vuole pazienza e soprattutto ci vogliono i risultati per ribaltare un po' questa situazione non semplice".