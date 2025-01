Barillà su Thiago Motta: “E’ giusto dargli del tempo”

Antonio Barillà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento complicato dei bianconeri.

Antonio Barillà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: “Essere stufi adesso di Thiago Motta mi sembra eccessivo. E’ un allenatore che ha iniziato un percorso ed è giusto lasciargli spazio e tempo per trapiantare le sue idee nella Juventus. Con la stessa serenità però è anche chiaro dire che in questo percorso si trovino dei compromessi e non con se stesso, ma con il suo modo di lavorare adattandolo alla nuova realtà. Lui conosce benissimo cosa vuol dire stare in un grande club (da calciatore), anche se da allenatore non ha avuto esperienze corposissime”.

Su Motta

"Deve trovare dei compromessi tattici, l'allenatore è centrale ma non determinante in un grande club. Le idee vanno messe a servizio delle qualità dei giocatori, senza dimenticare che le partite vinte in maniera sporca, proprio nei grandi club, servono tantissimo e fanno la differenza. Allegri, Sarri e Conte hanno collezionato successi per 1-0 che sono serviti poi a vincere scudetti e collezionare record".