Balzarini: "Vlahovic legato alla Juventus, ma il procuratore..."

Gianni Balzarini ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per il giornalista, il suo procuratore spingerebbe alla cessione

Intervistato per TJ, Gianni Balzarini ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole. “Chiaramente non può essere contento, però ho visto che anche lui ha tratto benefici a giocarci assieme (Empoli). Quando si è sfogato dopo la partita con la nazionale serba che è stato praticamente poi il punto di rottura, ha fatto capire che avrebbe gradito giocare con un altro attaccante vicino che gli aprisse gli spazi. Adesso vediamo se Thiago Motta darà seguito anche a quel bellissimo esperimento dell’ultimo quarto d’ora contro l’Empoli che, guarda caso, ha portato al gol Vlahovic, anche se Dusan se l’è costruito un po’ da solo. Ha scaricato tutta la rabbia che aveva dentro. Detto questo, credo che l’avventura di Vlahovic sia destinata, come diciamo da tempo, a finire. Lui è molto attaccato alla Juve in realtà. A me risulta che sia più il procuratore che spinge”.

Balzarini: “Thiago Motta non vedeva Fagioli nei suoi schemi”

Inoltre sul centrocampista Nicolò Fagioli, passato dalla Juventus alla Fiorentina, il giornalista ha aggiunto: “La vendita dei giocatori cresciuti della Juve ha fatto ricavare 100 milioni nell’ultimo mercato, compresi gli ultimi movimenti. La Next Gen ha due funzioni: i giocatori buoni che rientrano in un progetto te li tieni, gli altri servono per fare mercato, per fare cassa. (…) Non è che Fagioli sia passato direttamente dalla Next Gen alla Fiorentina. Secondo me poteva essere uno dei grandi acquisti di quest’anno, visto che l’anno scorso ha dovuto smettere di giocare per le note vicende. Evidentemente Thiago Motta non lo vedeva nei suoi schemi, nel suo modo di giocare”. Leggi anche le ultime dichiarazioni di Prandelli sull’attaccante della Juventus <<<