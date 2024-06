Balzarini: “Vlahovic ha rifiutato la proposta di rinnovo della Juve”

Balzarini ha parlato delle questione rinnovo di Vlahovic: per il giornalista, l'attaccante della Juve ha rifiutato la proposta della società

Tramite il suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato delle ultime indiscrezioni relative al rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus. Ecco le sue parole: “Sembrava che avesse accettato la richiesta di spalmatura di ingaggio ed invece no. Ha detto no: ha rispedito al mittente la proposta. Le ragioni? Possono essere solo due. Vuole più soldi? C’è sotto una squadra che gli offre i 12 milioni di euro netti che per contratto dovrà percepire? Si troverà una quadra? Si dovrà trovare in un modo o nell’altro. Il contratto scade nel 2026, ci sarà la possibilità di trovare un punto di incontro o che venga messo sul mercato. A spanne occorre una società che ti dia almeno 50-60 milioni di euro se vuoi monetizzare qualcosa. Non è una soluzione semplice, ma ci sono due anni di tempo per cercare di comportarsi di conseguenza”.