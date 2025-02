Alessio: “Alla Juventus mancano dei punti fermi”

Angelo Alessio ha parlato dell'identità dell'attuale Juve: per l'allenatore, la squadra bianconera non avrebbe un undici titolare definito

Intervistato per TJ, Angelo Alessio ha parlato dell’identità della Juventus. Ecco le sue parole: “In questa squadra, come ribadito più volte da Motta, non ci sono titolari fissi. Ciò che comprendo è che deve essere interpretata al meglio la sua idea di calcio, non importa se a farlo sia Kolo Muani o Vlahovic. In questa ottica devono esserci dei punti fermi, anche perché la conoscenza arriva dal giocare insieme. Vedo sempre dei giocatori nuovi in ogni partita, oppure alcuni di questi cambiano ruolo come McKennie, Koopmeiners o Yildiz. Ci sono dei calciatori che nei cambi ci perdono, ma di questo il mister non sembra tenerne conto. E va avanti per la sua strada”.

Alessio: “Turn-over continuo parte del pensiero di Thiago Motta”

L’ex giocatore e allenatore della Juventus ha proseguito: “Le difficoltà ci sono. Questo continuo turn-over fa parte del suo pensiero, chiaramente va rispettato ma è un modo diverso di pensare al calcio. Ci sono dei momenti in cui la Juve è arrembante ed esprime il suo calcio, in altri viene messa sotto dalla squadra avversaria. Questo poi riconduce sempre al discorso che la squadra è giovane e deve fare esperienza. Serve tempo che credo si siano anche dato, per cui deve andare avanti così”. Leggi anche le parole di Marcello Lippi sull’allenatore della Juventus <<<