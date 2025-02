Juventus, colpo vicinissimo: “Può arrivare subito!” / Calciomercato

La Juventus sta lavorando con largo anticipo rispetto alla concorrenza, su quello che sarà il prossimo calciomercato

Il futuro della Juventus è ancora avvolto da tanti dubbi. Ma in questa grossolana incertezza persiste anche una certezza forte e chiara: senza Champions League sarà – l’ennesima – rivoluzione. Se i bianconeri non dovessero concludere la stagione in una delle prime quattro posizioni potrebbero farne le spese in molti. In primis, Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano è stato chiamato per avviare un lungo progetto giovanile, vero, ma la Juventus non può prescindere dalla principale competizione europea. Senza, quindi, si cambia. Nel dubbio, nel frattempo, mentre l’allenatore è concentrato su centrare l’obiettivo, la società lavora già al calciomercato. Il diesse Giuntoli è a lavoro con vista su giugno.

Calciomercato Juventus: un colpo per il Mondiale del Club. Si chiude?

Anche perché a giugno c’è un appuntamento mica da poco: il nuovo Mondiale per Club. La competizione, storica, porta con sé non poche novità quest’anno. Si giocherà d’estate, a partire dal 15 giugno, e questo comporta anche l’apertura extra di una sessione flash di calciomercato dal 1 al 15 giugno. Una finestra che la Juve – sperando essersi qualificata in Champions League – sembra intenzionata a sfruttare. Ma come? Tante sono le notizie che stanno circolando. Ma tra queste, c’è una pista che sta assumendo sempre maggiore accreditamento.

Secondo quanto riferisce Gazzetta.it, David Hancko, difensore del Feyenoord, potrebbe firmare con la Juventus entro l’inizio del Mondiale per club. Le parti si erano avvicinate non poco già nel mese di gennaio. Giuntoli ha impostato un lavoro che vedrà i suoi frutti in estate: l’affare Hancko s’ha da fare. Ma quando? È qui che entra in gioco la strategia bianconera di accelerare entro il 10 giugno. Hancko è un piede mancino naturale, difensore tattico e affidabile che sa adattarsi sia da laterale che da centrale. La Juve lo aspetta. Mister Thiago Motta spera di poterlo allenare. Giuntoli vuole far presto. E sempre parlando di calciomercato e di Juventus, occhi bene aperti: pare infatti che Giuntoli abbia in mente un terremoto totale <<<