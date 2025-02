Balzarini: “So che la Juventus vuole prendersi Kolo Muani”

Balzarini ha parlato dell'attaccante della Juve, Kolo Muani: per il giornalista, il club bianconero tenterà l'acquisto a titolo definitivo

Intervistato per TJ, Gianni Balzarini ha parlato della situazione generale della Juventus alla vigilia del match di Champions League contro il Psv Eindhoven. Ecco le sue parole: “La Juve si è messa in una brutta situazione da sola, buttando via un sacco di punti assurdi. Perché ci sta di pareggiare in casa con la Roma, ci sta di pareggiare in casa col Napoli non ci sta di pareggiare col Parma, con il Venezia, con lo stesso Bologna, con il Lecce. E adesso devi dare fondo a tutto quello che hai e risalire perché raggiungere la zona Champions è di vitale importanza. Poi cominceranno le grandi manovre per tenersi Kolo Muani a titolo definitivo perché so che a giugno tenteranno di prenderselo definitivamente”.

Balzarini: “Sicuro che la Juve ha già cominciato a parlare con il Psg per Kolo Muani”

E non è perché ha segnato cinque gol, è per i movimenti che fa perché può giocare sia da punta centrale che da esterno e quindi è un giocatore che ricalca le richieste di Thiago Motta. Quella famosa duttilità: gioca da centrale, da punta centrale ma sa giocare anche da esterno perché segna e segnerà. Non è che segnerà sempre cinque gol ogni tre partite. Magari lo facesse. La Juve cercherà di prenderlo a titolo definitivo, magari trasformando il prestito secco in prestito con obbligo di riscatto nella prossima stagione. Ne sono sicuro, so che hanno già iniziato a parlarne".