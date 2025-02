Mercato Juve, Giuntoli vuole trattenere Kolo Muani: servono 50 milioni

La Juve è già al lavoro per far rimanere Kolo Muani a Torino anche nella prossima stagione: Giuntoli ha un piano

Cinque gol in tre partite giocate con la Juve: mai nessuno nella storia della Serie A aveva fatto meglio. L’impatto di Kolo Muani con il campionato italiano è stato esaltante e i tifosi bianconeri sono già innamorati di lui. Il problema è però che il francese è a Torino in prestito secco e che quindi a giugno dovrà fare ritorno a Parigi. Lasciarselo scappare sarebbe un vero peccato. Ecco quindi che, secondo quanto riportato da Tuttosport, Giuntoli si è già messo al lavoro per trattenere il giocatore. L’idea è quella di proporre al PSG un nuovo prestito, ma con diritto o obbligo di riscatto. La cifra? Almeno 50 milioni di euro, così da permettere ai francesi di non fare una minusvalenza. Per poter offrire una somma del genere i bianconeri sono anche disposti a vendere Vlahovic, ormai riserva di Kolo.

Juve, le parole di Kolo Muani

Al termine della partita contro il Como il nuovo acquisto ha detto: “Sono veramente felice di segnare e risegnare. Siamo contenti, buona partita come squadra e siamo già proiettati per la prossima partita. Responsabilità sul rigore? No, sono un attaccante e ho bisogno di segnare. Il rigore non è una gran responsabilità, è un’opportunità per segnare. Esultanza? E’ la mia esultanza tipica”. Nel frattempo la Juve lavora a un colpo improvviso da 50 milioni <<<