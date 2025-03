Balzarini: “La Juventus si è già mossa per il post Thiago Motta”

Gianni Balzarini ha parlato dell'allenatore Thiago Motta: per il giornalista, la Juve avrebbe già effettuato dei sondaggi per il suo sostituto

Intervistato per TJ, Gianni Balzarini ha parlato dell’eventualità di un addio di Thiago Motta dalla Juventus a fine stagione. Ecco cosa ha detto: “Il quarto posto potrebbe anche non bastare il quarto posto perché dopo subentrano anche tutte le altre valutazioni che riguardano appunto i comportamenti, la gestione della squadra, come è visto all’interno della squadra. Sai, un allenatore viene giudicato per tante situazioni. L’idea di ricominciare, magari poter avere gli stessi problemi anche l’anno successivo. Secondo me la Juve in questo momento si è già mossa nel senso che sta già sondando il terreno nel caso in cui non arrivasse il quarto posto. A questo punto non ci sarebbe neanche discussione, immagino. E’ impossibile che la Juve arrivi all’ultima giornata impreparata, qualora dovesse decidere di non continuare con Motta. È normale che si stia già guardando attorno e che quindi, nel caso in cui non dovesse essere confermato, abbia le idee chiare”.

Balzarini: “Motta può ancora dare tanto”

Inoltre, il giornalista ha espresso la sua opinione sul tecnico attuale della Juventus, ipotizzando anche chi potrebbe sostituirlo. Ecco cosa ha detto: "Al di là del fatto che io stimo molto Thiago Motta e penso che possa veramente dare tanto se verrà confermato. Se devo fare un nome dico Conte. Antonio a Vinovo, dopo aver controllato se l'erba era tagliata giusta e dopo aver cacciato i giardinieri se l'erba non era tagliata giusta, riuniva la squadra e diceva in questi casi: "dovete sputare sangue".