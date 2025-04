Balzarini: “Koopmeiners sempre out per il Parma”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle condizioni fisiche di Koopmeiners.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve, parlando anche delle condizioni di Koopmeiners. Ecco le sue parole a SportMediaset: "È chiaro che due giorni di tempo non cambieranno la situazione di Koopmeiners. Credo di no, fortemente di no, però sono due giorni in più all'assorbimento definitivo dell'ematoma per Yildiz che era già stato comunque convocato per Parma".

"E che quindi dovrebbe essere totalmente disponibile per giocare dall'inizio mercoledì sera. La soluzione più facile è quella di confermare Vlahovic e Kolo Muani, che già era previsto giocassero questa sera, la meno facile è quella di spiegare a Kolo Muani se dovesse giocare il Yildiz che sostanzialmente dovrebbe restare fuori. Credo che si andrà verso la prima soluzione".