Balzarini: “Juventus un po’ indietro fisicamente”

Gianni Balzarini ha parlato del momento complessivo della Juve: per il giornalista, i bianconeri apparrebbero ancora indietro nella manovra

Tramite il suo profilo su YouTube, Gianni Balzarini ha fatto il punto sullo stato attuale della Juventus a una settimana dall’inizio del campionato di Serie A. Per il giornalista, i bianconeri non apparirebbero ancora al massimo dello stato fisico. Questo comporterebbe una manovra più lenta di ciò che ci si aspetterebbe.

Le parole di Balzarini

Ecco cosa ha detto: “Ho sentito parlare di maggiore fluidità di manovra, rispetto alle partite precedenti in parte sì, ma vedo una squadra ancora abbastanza indietro. La vedo indietro anche un po’ fisicamente, si è vista nel secondo tempo a Göteborg, non c’era il caldo che c’è qua da noi, anche l’atletico per carità è calato. Stiamo, in ogni caso, parlando poi dal punto di vista tattico di una squadra super collaudata contro una squadra che è nuova nuova anche come dettami tattici”.