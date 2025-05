Balzarini: “Panchina Juve? Penso si sia già deciso”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del prossimo allenatore dei bianconeri.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole sul canale Youtube, riportate da Tuttojuve.com: “Da Napoli mi segnalavano altre dichiarazioni di Antonio Conte che sembrano essere il preambolo alla sua partenza da lì: “qui si gioca con troppo stress”, insomma tanti messaggini che sta lanciando e prendiamo atto anche di queste ultime dichiarazioni. Vediamo un po’, ragazzi, anche se molto mi fa pensare che la strada intrapresa sia quella e che per Tudor ci saranno i soliti ringraziamenti di rito, sapete quelli dei comunicati: “ringraziamo Tudor per la dedizione, la passione, gli auguriamo le migliori fortune in futuro”.

Su Tudor

"Probabilmente leggeremo una roba del genere tra un mesetto e mezzo, due mesi, non lo so, perché poi sta storia qua che Tudor deve fare il Mondiale per club, ribadita ancora da Giuntoli, e poi mi han detto pure che è credibile questa cosa. Io faccio fatica, faccio fatica, prendo atto, ma faccio fatica a pensare che la Juve non abbia già deciso, tanto più che tutti gli indizi portano là".