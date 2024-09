Balzarini: "Fair Play? Juve di nuovo sotto osservazione..."

Balzarini ha parlato del fair play finanziario: con il ritorno in Europa, la Juventus dovrà nuovamente tenere d'occhio i parametri dell'UEFA

Tramite il proprio canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato delle sentenze del Fair Play finanziario riguardanti le squadre di Serie A. In Italia, solo la Roma è stata sanzionata dall’ente europeo, che invece non avrebbe neppure tenuto conto della Juventus. Nulla di strano, considerato che i bianconeri nella scorsa stagione non ha preso parte a nessuna competizione europea, esclusi dalla stessa UEFA a causa delle sentenze acuminate al club bianconero dalla giustizia sportiva. La situazione cambierà però a partire dalla stagione corrente, come spiegato dallo stesso giornalista di Mediaset.

Le parole di Balzarini

“Sono uscite le pseudo sanzioni del fair play finanziario. Inter e Milan sono a posto, alla Roma è toccata la multa. La Juve l’anno scorso non era andata sotto la lente di ingrandimento perché aveva scontato la sentenza che l’aveva privata della possibilità di giocare la Conference conquistata sul campo dopo la penalizzazione. Da questa stagione la Juve dovrà di nuovo sottostare al controllo del fair play finanziario. Sono problemi della società che ha agito in questo mercato in un certo modo e sa benissimo di esser tornata sotto la lente di ingrandimento UEFA e saprà benissimo come comportarsi di conseguenza”.