Juve, occhio al Fair Play Finanziario: la UEFA prepara multe

Secondo quanto riportato dal Times, la Juve sarebbe finita nel mirino della UEFA: sotto indagine il bilancio 2020/21

redazionejuvenews

L'incubo del Fair Play Finanziario si abbatte di nuovo in casa Juve. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Times, la UEFA sarebbe pronta a far partire delle sanzioni nei confronti di 20 grandi club europei. Tra questi spiccano anche Juve, Inter e Roma. Nel mirino del governo sportivo sarebbe finito il bilancio 2020/21, in cui le tre squadre italiane non avrebbero rispettato i paletti economici. Per nerazzurri e giallorossi sono pronte multe e restrizioni al mercato, ma secondo quanto riportato dal giornale inglese, le due squadre sarebbero già in trattativa con la UEFA per diminuire la pena.

Più complessa invece la situazione che della Juve, che per il momento si rifiuta di trattare a causa delle azioni legali in corso legate alla Superlega. I bianconeri non rischiano grosso, ma in una situazione economica delicata come quella che sta vivendo la Vecchia Signora, il rischio di sanzioni è particolarmente preoccupante. Oltre alle tre italiane l'indagine coinvolgerebbe tanti altri big club tra cui Barcellona, Arsenal e PSG. Per il momento, però, non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte della UEFA.

La situazione della Juve è delicata e la speranza è che il tutto si risolva in un nulla di fatto. La Vecchia Signora in questo momento non può permettersi di dover pagare sanzioni pesanti o peggio blocchi al mercato. La situazione di stallo nella trattativa per Paredes ne è l'esempio: l'argentino ha da tempo accettato le richieste bianconere ma prima servirà una cessione. Rabiot e Arthur sono in vendita ma nessuna squadra sembra disposta a pagare per il loro cartellino e per questo il mercato della Juve si ritrova di colpo bloccato. Spendere altro denaro sembra al momento impossibile, serve assolutamente una cessione. Per questo si studiano alternative: Zakaria e McKennie potrebbero essere ceduti a malincuore, così come i giovani Rovella, Miretti e Fagioli. Staremo a vedere.