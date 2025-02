Juventus-Kolo Muani, annuncio in diretta sul futuro / News

Quale futuro per Kolo Muani? In queste ore, rispetto al calciomercato della Juventus, sono arrivati degli aggiornamenti molto pesanti

Vincere aiuta a vincere. È così da sempre, una legge non scritta del calcio in pratica. Ed ecco che il momento della Juventus è diventato roseo. La vittoria contro l’Empoli ha aperto il via di un momento positivo che è poi proseguito sul ramo del lago di Como ed è quindi approdato sulla vittoria grossolana contro l’Inter. Battere gli storici nemici sportivi dà sempre gusto, se poi questo ti dà 3 punti che agganciano il quarto posto, allora la goduria diventa incontenibile. E non è finita qui: le buone notizie stanno arrivando anche sul fronte del calciomercato. Sembra, infatti, che la Juventus e il Paris Saint Germain siano vicinissime a chiudere un accordo per la permanenza di Kolo Muani a Torino. L’attaccante francese che ha impattato in maniera super nella nostra Serie A e che pure domenica, con quella giocata da occhi che si strizzano, ha propiziato il gol vittoria di Coincecao.

Calciomercato Juventus: Muani rimane? L’aggiornamento

Randal Kolo Muani potrebbe concretamente rimanere alla Juventus. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, l’intesa potrebbe trovarsi sulla base di un prestito oneroso – 6 milioni di euro da versare subito al PSG – con obbligo di riscatto da esercitare nell’estate 2026. La cifra totale dell’operazione sarebbe di 51 milioni di euro circa. Tanti? Sì, ma il prezzo lo fa il mercato. E Muani, per ora, sta dimostrando di valere tutti questi soldi. Il bottino, per ora, recita 5 gol in 4 partite. E pure un assist meraviglioso: quello di domenica contro l’Inter. Insomma, il classe 1998 sta dimostrando di valere la cifra. Seguiranno altre riflessioni nelle prossime settimane ma la buona notizia, ad oggi, è che sia stata trovata una base di intesa con gli sceicchi del Paris Saint Germain. Si riparte da qui e dalla felicità del bel momento che sta – finalmente – vivendo la Juve di Thiago Motta. E sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: a quanto pare, infatti, Giuntoli avrebbe in mente qualcosa di enorme <<<