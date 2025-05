Ballarini: “Juve di Tudor non distante da quella di Thiago Motta”

Valentina Ballarini ha parlato della Juve di Igor Tudor: per la giornalista, il gioco espresso non si discosterebbe troppo da quello di Motta

Nel suo editoriale su Sportitalia, Valentina Ballarini ha parlato della Juventus di Igor Tudor. Ecco un estratto delle sue parole: “Malinconia bianconera. Quella che avvolge la Juventus, sì anche quella di Tudor. La botta d’orgoglio post cambio tecnico è durata due/tre partite. Perchè poi questa Juve non sembra così distante dalla Juve di Thiago Motta. Ok subisce meno gol rispetto all’ultima versione dell’ex allenatore bianconero, ma in attacco i problemi sono sempre gli stessi. Poche occasioni, pochi gol. La squadra fa una fatica pazzesca a produrre gioco, fa una fatica pazzesca ad avere un’anima. Come se mancasse sempre qualcosa, come se mancasse voglia e gioia. La Juve sembra una squadra triste”.

Ballarini: “Gli infortuni sono una costante nella gestione Tudor come in quella Motta”

La giornalista ha proseguito: "Si muove da gruppo slegato, si muove da gruppo che è tornato ad essere preoccupato. Perché le cose non funzionano come dovrebbero. E' anche vero che gli infortuni continuano a giocare un ruolo decisivo. Tudor ha fuori mezza squadra e da ultimo ha perso anche Cambiaso che salterà sicuramente lo scontro Champions contro la Lazio. Gli infortuni sono una costante della gestione Tudor esattamente come della gestione Motta. Poco è cambiato insomma. La filosofia sarà pure diversa, ma alla fine contano i risultati. Motta fu esonerato con la Juve quinta in classifica ad un punto dal quarto posto sinonimo di Champions. Dal 23 marzo in poi non c'è stata la rivoluzione tanto auspicata".