Sabatini: “La Juve di Tudor è meglio di quella di Thiago Motta”

Sandro Sabatini ha paragonato la Juve di Igor Tudor a quella di Thiago Motta: per il giornalista, la prima sarebbe migliore della seconda

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha parlato del pareggio in Serie A tra Bologna e Juventus. Ecco le sue parole: ““Di solito si dice che un pareggio è un’occasione sprecata. In questo caso, è un’occasione per Bologna e Juventus di rimanere in una corsa Champions League che è un mucchio selvaggio. Visto che adesso, sia Roma che Lazio hanno conquistato una posizione importante. Tra la squadra di Italiano e quella di Tudor finisce 1-1, pari in tutto. Anche nella considerazione che il Bologna di quest’anno sembra migliore di quello di Thiago Motta e la Juventus è sicuramente meglio rispetto a quella di poco tempo fa con lui”.

Sabatini: “Tudor ha dato vigore a una squadra piena di difetti”

Il giornalista ha proseguito: “Va dato merito a Tudor di avere dato un certo vigore a una squadra piena di difetti e figlia del mercato. Perché è inutile ricordare quali sono stati i passi falsi proprio sul mercato. Certo che è stato impietoso vedere l’occasione e sprecata da Alberto Costa a un metro dalla porta del Bologna. Peraltro, non difesa benissimo da Skorupski su Thuram. È finita pari anche per le assenze come quelle di Yildiz eNdoye. Kolo Muani non ha giocato bene e Vlahovic è stato un rimpianto come Costa. Tante polemiche per Doveri, secondo me abbastanza sotto tono”. Leggi anche le parole di Tudor nel post Bologna-Juve <<<