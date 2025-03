Ballarini: “Flop Juve più fragoroso di quello del Milan”

Ballarini ha parlato del rendimento della Juventus: per la giornalista, esso potrebbe essere considerato più deludente di quello del Milan

Nel suo editoriale su Sportitalia, Valentina Ballarini ha parlato del rendimento fino a questo momento della stagione della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Perché la Juventus non solo è da psicanalisi, ma è un flop forse più fragoroso rispetto a quello del Milan. E non ci si può nascondere dietro alla solita scusa “squadra giovane” ripetuta come un mantra dai protagonisti. Esistono squadre ancora più giovani che hanno già vinto in Europa. Perché quello che è accaduto alla Juventus contro l’Atalanta non dico fosse prevedibile, nessuno avrebbe pronosticato un naufragio del genere, ma è la conseguenza di scelte sbagliate, da tutti, nessuno escluso”.

Ballarini: “Il rientro della Juve in lotta Scudetto non era sinonimo di equilibrio”

Inoltre, la giornalista ha aggiunto: “La scorsa settimana sono stata criticata per avere definito mediocre un campionato che aveva permesso a questa Juve di “rientrare” nella lotta scudetto. Il 4-0 della Dea allo Stadium ci ha detto proprio questo, perché aver permesso a questa Juve di avvicinarsi non è sinonimo di equilibrio, tutt’altro”. Leggi anche le ultime novità sulla situazione infortuni in casa Juve <<<