Baiocco: “Conte era già maniacale alla Juventus”

Baiocco ha parlato di Conte, suo compagno ai tempi della Juventus: per l'ex calciatore, questi già mostrava tutte le attuali doti da tecnico

Intervistato a Stile TV, Davide Baiocco ha parlato dell’allenatore Antonio Conte, suo compagno di squadra ai tempi della Juventus. Su di lui ha detto: “Ho giocato con Di Francesco, ma anche con Conte, alla Juve. Era già come lo vedete adesso! E’ sempre stato molto concentrato e maniacale circa la sua preparazione e l’ha tramutata anche nella sua nuova avventura di allenatore. La dedizione, la perseveranza, la professionalità e l’amore ce la metteva da calciatore e oggi da allenatore. Quando eravamo nella Juve c’era proprio la mentalità di non snobbare nessuno, affrontando ogni gara al massimo ecco perché anche il Napoli non snobberà il Venezia, anzi si giocherà l’anima. Con gli strumenti che ci sono oggi, le squadre si studiano e si rispettano per cui non credo affatto che il Napoli sbaglierà l’approccio domenica”.

Baiocco: “Nella mia Juve c’era grande mentalità e forza di gruppo”

Inoltre, sulla sua carriera in bianconero, l'ex calciatore ha aggiunto: "Quando arrivai alla Juve avevamo tanta convinzione, ciò che mi ha colpito di quel gruppo è stata la mentalità. Sembrava stessi lì da 10 anni e vedevo miglioramenti in ogni allenamento. Non esisteva pensare ad altro che a migliorarsi, c'era tanto rispetto, ma c'erano anche tante regole. Il grande calciatore non fa la differenza se non si integra e le vittorie della Juve di quegli anni credo stiano proprio nella forza del gruppo, nella coesione".