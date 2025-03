Cerchione: “Le voci su Conte a Juve o Milan sono baggianate”

Luca Cerchione ha parlato dell'allenatore Antonio Conte: per il giornalista, le voci su dei dialoghi con Juve e Milan sarebbero infondate

Intervenuto a 1 Football Club, Luca Cerchione ha parlato delle indiscrezioni su un eventuale passaggio di Antonio Conte, allenatore del Napoli, a Juventus o Milan. Ecco le sue parole: “Conte ha un biennale con opzione per il terzo anno, unilaterale, a favore del Napoli, quindi il Napoli decide se continuare con lui. È ovvio che nel contratto ci saranno anche delle clausole in favore del mister, e sicuramente Conte avrà anche paventato delle vie d’uscita, ma da qui a dire che Conte stia trattando, francamente mi sembra una baggianata”.

Cerchione: “Conte professionista serio. Voci infondate”

Il giornalista ha proseguito: "Conte è un professionista serio, non ha bisogno di trattare oggi, che sta facendo bene con il Napoli e che si sta giocando uno scudetto. Parliamo di voci infondate, e da qui a dire che Conte stia trattando con altre squadre, mi sembra una forzatura. L'anno scorso si parlava di altri allenatori al Napoli, come Vincenzo Italiano e Gasperini, ma, in segreto, il club trattava con Conte. Quindi sinceramente, oggi, tutte queste voci sui giornali, per me sono depistaggi e tentativi di destabilizzare l'ambiente. Se andrà via, non lo deciderà oggi ma a fine stagione".