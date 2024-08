Atletico Madrid-Juve 2-0: Felix e Correa affondano i bianconeri

Ultima amichevole estiva per la Juve prima dell'inizio della Serie A: tutte le principali azioni della sfida contro l'Atletico Madrid

Ultima amichevole estiva per la Juve, che scende in campo contro l’Atletico Madrid. Tutti gli aggiornamenti live:

90’+3 – Triplice fischio. Sconfitta per 2-0 contro l’Atletico Madrid

84′ – CALCIO DI RIGORE PER L’ATLETICO: RADDOPPIO DI CORREA, 2-0.

73′ – Sostituzioni nella Juve: Danilo per Bremer e Fagioli per Locatelli

63′ – Cambi Atletico: Giuliano per Riquelme e Kostis per Lino

58′ – Occasione Juve! Yildiz murato al momento della conclusione. Destro poi di Douglas Luiz sul continuo dell’azione che colpisce in pieno Vlahovic

49′ – Prova a reagire subito la Juve, Weah col cross basso in mezzo, Witsel rischia l’autogol

47′ – RETE DELL’ATLETICO MADRID 1-0. Lancio sulla sinistra di Reinildo per Lino che di prima mette in area, velo di Correa per l’accorrente Joao Felix che di destro batte Di Gregorio

46′ – Iniziato il secondo tempo

46′ – Cambi nell’Atletico: dentro Reinildo, Serrano, Joao Felix e Correa per Le Normand, De Paul, Griezmann e Sorloth

SECONDO TEMPO

45′ – Termina qui il primo tempo senza recupero

38′ – OCCASIONE JUVE! Perfetto lancio di prima di Thuram a liberare Weah, l’americano sgasa e mette a rimorchio in area per Vlahovic che colpisce malissimo, divorandosi il vantaggio

34′ – Buona occasione in contropiede per la Juve, sbaglia però l’ultimo passaggio Locatelli che consente il recupero di Moldovan

28′ – Movimento profondo di Vlahovic premiato da Thuram. Tentativo sballato del serbo con il destro, palla ancora fuori

19′ – Rischia la Juve! Bremer perde palla in impostazione, Griezmann la riconquista e mette in mezzo per Lino che apre il piattone e non trova lo specchio di un soffio

17′ – Palo dell’Atletico! De Paul imbuca per Griezmann, Cabal ancora distratto. Il francese da posizione defilata calcia in porta trovando la risposta di Di Gregorio che la mette sul palo

9′ – Occasione Juve! Arriva Weah sul fondo al cross dopo il friltrante di Cambiaso, Locatelli in mezzo all’area cerca di colpire al volo. Palla ancora in angolo causa deviazione

7′ – PARA DI GREGORIO! Lancio di Koke a tagliare in due la difesa, si inserisce Llorente alle spalle di Cabal ma Di Gregorio mura l’avversario salvando la porta

1′ – Fischio d’inizio di Atletico Madrid-Juve