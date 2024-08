Andiamo alla scoperta della formazione ufficiale della Juventus in vista dell'amichevole contro l'Atletico Madrid

La Juve si prepara a scendere in campo contro l’Atletico Madrid in quella che sarà l’ultima amichevole estiva prima dell’inizio della Serie A. La squadra di Thiago Motta è ancora un cantiere aperto, con diversi ruoli da potenziare e molti esuberi da vendere: come scenderanno in campo i bianconeri?

Juve, la formazione ufficiale contro l’Atletico Madrid

Motta punta ancora sul 4-1-4-1. Di Gregorio tra i pali, con Gatti, Cabal, Bremer e Cambiaso a comporre la linea di difesa a quattro. In mezzo al campo Thuram, mentre Weah, Locatelli, Douglas Luiz e Yildiz agiranno a centrocampo. In attacco l’unica punta sarà Vlahovic.

Atletico Madrid: Moldovan; Witsel, Azpilicueta, Le Normand, Llorente, Lino, Koke, De Paul, Llorente, Griezmann, Sorloth. A disposizione: Rubio, Gomis, Correa, Felix, Reinildo, Giuliano, Kostis, Serrano, Taufyk, David M., Munoz. Allenatore: Simeone.